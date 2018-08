Due escursioniste francesi 23enne soccorse ai Lagoni

Nella notte tra il 13 e 14 agosto i tecnici del Soccorso Alpino sono intervenuti nella zona dei Lagoni, nel comune di Corniglio. Due escursioniste francesi di 23 anni, hanno infatti chiesto aiuto dopo essersi attardate in una camminata sul crinale appenninico. Stanche, infreddolite e bagnate dopo un forte temporale, alle ore 22.15 circa sono riuscite a raggiungere le vicinanze del Rifugio Lagoni, che però risultava chiuso. Hanno così contattato telefonicamente il 115, spiegando la situazione. I Vigili del Fuoco hanno girato la segnalazione al Soccorso Alpino, che è arrivato con un mezzo fuoristrada in zona del Rifugio. Assicuratisi delle buone condizioni di salute delle due ragazze francesi, i tecnici le hanno accompagnate in auto fino al non distante Rifugio Lagdei, dove hanno potuto scaldarsi, rifocillarsi e passare la notte. Gli operatori del Soccorso Alpino sono rientrati dall'intervento intorno a mezzanotte.