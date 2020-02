Due escursionisti feriti tra Lagdei e Lago Santo: Soccorso Alpino in azione

Nella giornata di ieri, domenica 2 febbraio, due escursionisti si sono infortunati mentre stavano percorrendo percorsi di montagna, tra Lagdei e Lago Santo. Un escursionista, che si trovava nella zona del Lago Santo infatti si è ferito al ginocchio mentre si trovava lungo un sentiero. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati alcuni esperti del Soccorso Alpino che hanno trasportato l'uomo ferito in barella verso valle. Un secondo intervento è stato realizzato, sempre nel pomerigigo di domenica, per un'escursionista, che si è infortunata mentre si trovava vicino al rifugio di Lagdei. Fortunatamente i due feriti non sono in gravi condizioni di salute.