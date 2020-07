Due escursionisti parmigiani si perdono sulle Dolomiti: recuperati dal Soccorso Alpino

Due 40enni di Parma, un uomo ed una donna, si sono persi nella serata di ieri, martedì 7 luglio, in Val Giralba, nel comune di Belluno mentre stavano effettuando un'escursione nei pressi delle Tre Cime. Al momento di rientrare dal Rifugio Auronzo per la Val Giralba, avevano sbagliato traccia, probabilemente seguendo un vecchio tracciato Gps, ed erano finiti lungo il torrente più in basso bloccandosi tra due cascatelle. I due escursionisti sono stati raggiunti Soccorso alpino di Auronzo: una squadra li ha raggiunto e li ha riportati sul sentiero e riaccompagnati a valle. L'intervento si è concluso dopo mezzanotte: i due escursionisti si trovano in buone condizioni di salute.