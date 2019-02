Due furti in tre notti all'Ifoa di strada dei Mercati: rubati 6 computer

Non ci sono segni di effrazione e tracce del passaggio dei ladri ma nel corso della settimana appena trascorsa per due notti i malviventi sono entrati ed hanno rubato in totale sei computer, che contenevano dati preziosi per il lavoro di formazione. I ladri si sono introdotti infatti all'interno dell'istituto di formazione Ifoa di strada dei Mercati ed hanno rubato gli oggetti di maggior valore, appunto i computer. I poliziotti delle Volanti si sono recati sul posto per un sopralluogo: non sembrano esserci segni di effrazione. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili dei furti.