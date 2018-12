Due giovani aggrediscono un autista della Tep con un casco

Non è ancora chiara la dinamica, la polizia sta ancora lavorando per fare luce su un episodio che ha dell'incredibile. Un autista Tep è stato aggredito sulla Linea 4 al capolinea di Via Parigi. Protagonisti due ragazzi, uno di 17 anni, denunciato per lesioni aggravate in concorso, uno in bici e uno su uno scooter, hanno raggiunto l'autista e lo hanno colpito al volto con il casco. L'autore materiale del gesto si è reso irreperibile, all'origine dell'aggressione un litigio per una manovra poco lineare. Il 17 aveva inseguito il bus fino al capolinea prima di aggredire l'autista.