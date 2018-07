Tragedia a Coltaro: due giovani annegano nel Po

Tragedia nel pomeriggio di domenica 1° luglio a Coltaro. Due giovani sono annegati nel Po: i ragazzi, che si trovavano sul posto insieme ad alcuni amici, si sarebbero tuffati e non sarebbero più riemersi. Dopo che gli amici hanno fatto scattare l'allarme sul posto sono arrivati i carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sommozzatori. I corpi dei due ragazzi non sono ancora stati trovati: per ora non ci sono altre informazioni in merito.

Aggiornamenti a breve