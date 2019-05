Due giovanissimi cercano di strappare la borsa ad un donna in stazione: denunciati

Hanno cercato di rubare la borsetta ad una donna che stava per prenderre un treno regionale alla stazione di Parma ma sono stati identificati dagli agenti della polizia ferroviaria di Parma che, dopo aver ascoltato la descrizione della vittima, sono riusciti a fermare e denunciare i due giovani, tra cui uno minorenne. L'episodio si è svolto nella giornata di ieri: in stazione una donna è stata avvicinata da due ragazzi mentre stava aspettando il treno. Hanno tentato di strapparle la borsetta ma lei ha reagito ed è riuscita a farli scappare. Dopo aver chiamato la polizia si è recata presso gli uffici della Polfer dove ha fornito una descrizione dettagliata degli scippatori. Grazie alla descrizione e alle telecamere di videosorveglianza gli agenti sono riusciti a seguire i movimenti dei due giovani che, dopo qualche ora, hanno ripreso il treno per tornare a Parma. A quel punto i poliziotti li hanno fermati ed identificati: per loro è scattata una denuncia per tentato furto con scasso in concorso. Entrambi sono residenti in provincia di Parma e non hanno precedenti penali.