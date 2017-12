Due milioni e 800 mila euro per trasformare la crociera dell'Ospedale Vecchio in galleria culturale

Ammonta a 2 milioni e 800 mila euro l'investimento che il Comune ha previsto per trasformare la crociera dell'Ospedale Vecchio in galleria culturale. Prosegue il percorso di riqualificazione del complesso dell'ospedale Vecchio avviato dall'assessorato ai lavori pubblici, guidato da Michele Alinovi, nell'ambito del progetto integrato denominato: “Il futuro della memoria – Costruzione di percorsi nel tempo e nella contemporaneità: arte, ricerca e tecnologia digitale”, promosso dal Comune in collaborazione con l'Università degli Studi di Parma. Il progetto ha beneficiato di un contributo regionale di 1 milione e 300 mila euro nell'ambito di un bando regionale per progetti di qualificazione di beni ambientali e culturali nell'ambito del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (POR-FESR) relativo al periodo 2014- 2020.

Il recupero della Grande Crociera prevede la sua trasformazione in galleria culturale, quale fulcro ed elemento ordinatore dell’intero complesso. Il progetto definitivo è stato predisposto da Parma Infrastrutture Spa.

Gli interventi previsti riguardano i lavori di consolidamento e miglioramento sismico di alcune parti strutturali della Crociera come la copertura e volte, con un miglioramento strutturale all’intero complesso monumentale. Verrà rifatta la copertura dell’intero impianto; si procederà al consolidamento strutturale ed al miglioramento sismico del primo ordine di volte e dalla “lanterna” centrale. Inoltre è previsto il consolidamento parziale del secondo ordine di volte a separazione fra la crociera e la sottocrociera, esclusivamente del blocco ovest; consolidamenti puntuali della muratura del braccio ovest; e allestimento, per quanto concerne il comparto ovest, di quanto necessario all’avvio del progetto: “Il futuro della memoria – costruzione di percorsi nel tempo e nella contemporaneità: arte, ricerca e tecnologia digitale”.

Il Complesso dell’Ospedale Vecchio è un monumento dal riconosciuto valore simbolico con una rilevanza assoluta nell'impianto urbano dell'Oltretorrente. Si tratta di uno spazio poco noto al visitatore occasionale. Anche al cittadino più attento, attratto da altri luoghi ubicati nella parte est del centro storico, spesso lo osserva distratto. La sua rivalorizzazione lo porterà a“chiudere” il suggestivo percorso di arte, storia e cultura cittadina. Da qui l'impegno dell’Amministrazione Comunale che, negli ultimi anni, si è adoperata a recuperare e riqualificare il complesso dell'Ospedale Vecchio. Si sono conclusi nel 2017 il lavori dil recupero del settore nord – ovest, nel quadrante della cultura, che ospita la Biblioteca Civica, con un investimento di 1 milione e 200 mila euro.