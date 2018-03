Due operai addetti allo smontaggio degli stand rubano due televisori da 2 mila euro: denunciati

Si trovavano alle Fiere di Parma per lavoro: il loro compito era quello di smontare alcuni stand. Due operai, uno di 42 anni residente a Imola e uno di 51 anni di Brescia, invece ne hanno approfittato per rubare due televisori da 2 mila euro l'uno, che si trovavano in uno stand vicino. Credendo di non essere osservati e di non essere ripresi dalle telecamere i due lavoratori hanno messo i televisori nella loro auto. Il proprietario dello stand di una ditta di Settimo Milanese si è accorto del furto ed ha chiamato i carabinieri. Dopo aver osservato le telecamere di videosorveglianza i militari hanno fermato i due operai che erano stati ripresi. I due, in un primo momento hanno detto di non saperne nulla ma poi, incastrati dai video, hanno ammesso e consegnato i due televisori, che si trovavano nella loro auto. I lavoratori sono stati denunciati per furto.