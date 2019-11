Due parmigiani arrestati all'uscita di un centro commerciale con un chilo di hashish

Sono usciti da un centro commerciale e, dopo aver visto i carabinieri, si sono bloccati guardandosi in faccia e poi si sono innervositi. Il loro comportamento non è sfuggito ai militari, che hanno deciso di controllarli. Due italiani, un 24enne e un 40enne, entrambi parmigiani, sono stati arrestati a Modena, davanti alla galleria commerciale Grandemilia, con un chilo di hashish.

L'intuito degli uomini dell'Arma si è rivelato efficace: i due sono stati perquisiti e trovati in possesso di cinque panetti di hashish, per un peso complessivo superiore a 600 grammi. I militari si sono quindi fatti indicare dai due l'auto con i quali avevano raggiunto il centro commerciale e hanno perquisito anche quella: nel vano portaoggetti centrale eranonascosti altri due panetti per ulteriori 200 grammi abbondanti e un involucro con 6 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Per i due sono quindi scattate immediatamente le manette con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.