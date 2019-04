Due persone intossicate dal monossido: ricoverate in camera iperbarica a Vaio

Emergenza stanotte a Collecchio, nella zona di via Spezia, per due persone che sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio all'interno di un'abitazione. Sul posto sono arrivate le ambulanze e i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'appartamento. I sanitari del 118 hanno prestato i primi soccorsi alle persone intossicate e le hanno trasportate all'Ospedale di Vaio, dove si trovano ricoverate all'interno della camera iperbarica. Secondo le prime informazioni le loro condizioni di salute sarebbero gravi ma i due non sarebbero in pericolo di vita.