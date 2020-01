Due pregiudicati fermati in un'auto con la targa abrasa: due fogli di via da Parma

Proseguono, con costanza, i controlli del territorio portati avanti dalla Questura di Parma, che si pongono l'obiettivo di prevenire i furti in abitazione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una delle operazioni che sono state portate avanti negli ultimi due giorni - da mercoledì 8 a venerdì 10 gennaio - i poliziotti delle Volanti hanno fermato un'auto sospetta, con a bordo due giovani di nazionalità rumena, di 20 e 24 anni, entrambi pregiudicati per reati contro il patrimonio. Oltre ad alcune multe per irregolarità del mezzo - principalmente per la targa abrasa e difficilmente irriconoscibili - nei loro confronti è scattato un foglio di via dal comune di Parma: sono residenti al Sud e non hanno saputo giustificare la loro presenza in città.