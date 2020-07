E' latitante ma si siede al tavolino di un bar di viale Mentana: 31enne arrestato

Si era reso irreperibile dal gennaio del 2019 dopo una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti ad un anno e cinque mesi ma nella giornata di ieri, mercoledì 15 luglio, era seduto ad un tavolino di viale Mentana a Parma. Un 31enne albanese, le cui iniziali sono O.E. è stato riconosciuto dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Parma che, in pochi attimi, si sono fermati e lo hanno controllato. L'uomo, che ha alle spalle numerosi precedenti per droga, ha fornito il passaporto di un'altra persona. Gli agenti, che conoscevano le vere generalità dell'uomo, hanno contattato il consolato albanese ed hanno verificato che si trattava proprio del latitante, ricercato da un anno e mezzo. Il 31enne è stato arrestato ed accompagnato nel carcere di via Burla.

