"Ecco come ho salvato l'uomo che voleva lanciarsi dal ponte Caprazucca"

"Intorno alle 9.30 stavo passando proprio in prossimità del ponte Caprazucca quando ho visto questa persona, che si trovava ai limiti del ponte con la schiena rivolta verso il vuoto e la faccia rivolta verso la strada". Il vicesindaco del Comune di Parma Marco Bosi è intervenuto la mattina di venerdì 28 settembre per aiutare l'anziano 84enne che si stava per lanciare nel vuoto, poco dopo essere uscito dall'Inps. L'intervento di Bosi è stato fondamentale, anche perchè avvenuto prima dell'arrivo delle forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco. Ci siamo fatti raccontare da lui quei momenti, pieni di tensione.

"C'era un'altra persona che stava cercando di convincere l'uomo a non buttarsi. Io ho fermato l'auto, sono sceso e sono andato verso di loro: ho abbracciato l'uomo che si voleva lanciare per impedire che lo facesse". Dopo aver visto la scena quindi il vicesindaco ha capito subito la situazione e si è precipitato sul posto, non pensando ad altro, allo scopo di impedire una tragedia della disperazione.

"Ho cercato di parlarci e di convincerlo a non farlo. Mi ha raccontato che un impiegato dell'Inps avrebbe sbagliato una pratica e che a causa di questo errore burocratico la pensione li sarebbe stata tolta. Ho aspettato circa 20 minuti prima dell'arrivo della polizia e dei Vigili del Fuoco che l'hanni imbragato e lo hanno messo in sicurezza". Dopo l'arrivo della polizia l'uomo si è convinto a desistere dal suo gesto, in particolar modo dopo l'arrivo della responsabile delle pensione sul ponte, che ha promesso all'84enne un nuovo incontro per rivedere la sua pratica.