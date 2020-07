Ecco la nuova ordinanza, Donini: "Tamponi a chi arriva dall'estero e ai lavoratori della logistica"

L'Assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini ha annunciato, in diretta Facebook, la nuova ordinanza regionale che tratterà quattro punti principali e che verrà firmata nella serata di lunedì 13 luglio dal presidente Bonaccini: i cittadini che rientrano in Emilia-Romagna dai Paesi extra Unione Europe, i focolai famigliari, i lavoratori della logistica e della macellazione delle carni, le strutture per anziani e disabili.

"Per chi rientra dai Paesi ExtraUe non ci accontentiamo più dell'isolamento fiduciario: faremo a tutti un tampone all'arrivo nella nostra regione e dopo sette giorni. Per noi è fondamentale sapere chi arriva in Emilia-Romagna per verificare che non sia positivo al Covid-19. E' necessario limitare i focolai domestici: in caso di una persona positiva al coronavirus, se non riscontreremo l'adeguatezza delle condizioni logistiche dell'abitazione la persona positiva verrà trasferita in un albergo.

Il terzo elemento è anche una sfida contro il tempo per contrastare i focolai che si sono verificati nei settori della logistica e della macellazione delle carni: faremo i tamponi a questi lavoratori. Da qui al 1 agosto faremo i tamponi a tutti i lavoratori del settore: si tratta di una popolazione superiore ai 70 mila lavoratori, i datori di lavoro avranno l'obbligo di collaborare all'attività di screening sui lavoratori e devono fornire gli elenchi dei lavoratori. L'ordinanza prevede una responsabilità a carico dei familiari che dovranno compilare un'autocertificazione dove dichiarano di non essere in regime di quarantena o di isolamento fiduciario".