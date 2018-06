Elicottero dei carabinieri in volo su Traversetolo: ricerche in corso dopo un furto?

Un elicottero dei carabinieri in volo dalla mattinata di oggi, 2 giugno, su Traversetolo, ha fatto scattare i commenti, i più disparati, sui social network dei cittadini del paese in provincia di Parma e delle frazioni. Sarebbero in corso una serie di controlli dopo un furto avvenuto nella notte all'interno dell'abitazione ed il mezzo servirebbe a perlustrare meglio il territorio: sarebbe questa la spiegazione della presenza del mezzo che tanta curiosità ha suscitato nei traversetolesi.