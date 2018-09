Ema Stokholma, l'ex modella che accusa Pesci: la polizia la interrogherà

In un video pubblicato sul suo profilo Instagram e poi rimosso Ema Stokholma, la dj e voce del programma di Radio 2 'Back2back', ha rivolto pesanti accuse all'indirizzo dell'imprenditore 46enne Federico Pesci, in carcere con le accuse di violenza sessuale e lesioni pluriaggravate dopo la denuncia di una ragazza di 21 anni. L'ex modella, che ha lavorato in passato per Pesci, ha vinto Pechino Express 2017, ha parlato di alcuni episodi che sarebbero avvenuti proprio con Pesci, mettendoci la faccia. Il video è stato poi rimosso ma ora la polizia la vuole sentire: dopo le sue dichiarazioni pubbliche infatti gli inquirenti hanno deciso di vederci chiaro e di convocarla.