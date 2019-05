Muore a 31 anni per la fibrosi cistica

Fidenza è in lutto per la morte del giovane 31enne Emanuel Carraglia. Da anni lottava contro la fibrosi cistica, una malattia genetica molto grave, una patologia multiorgano che colpisce soprattutto l'apparato respiratorio e quelle digerente. Tutta la comunità fidentina, in queste ore, lo sta piangendo. Era un ragazzo molto conosciuto in paese che era riuscito a condurre una vita normale, nonostante le conseguenze della malattia. Gli amici e i conoscenti lo stanno ricordando anche sui social network. Il funerale si svolgerà domani alle 14.30: il rosario si terrà stasera alle 21 presso la chiesa di San Michele.