Emergenza buche in A1: 'strage' di pneumatici tra Parma e Reggio Emilia

Oltre al ghiaccio portato dal vento russo siberiano Burian, che ha iniziato a far sentire i propri effetti a partire dalla tarda serata di ieri, domenica 25 febbraio come annunciato, gli automobilisti che in questi giorni hanno percorso l'Autostrada A1, in particolare nel tratto tra Parma, Terre di Canossa e Reggio Emilia hanno dovuto far fronte ad un'altra emergenza: quella delle buche al centro della carreggiata. Negli ultimi giorni infatti sono arrivate centinaia di segnalazioni relative al danneggiamento dei pneumatici dei veicoli, proprio in conseguenza della presenza di queste buche. Alcune buche sono veri e propri 'crateri' al centro della strada: per i conducenti è molto difficile schivarli e molti di loro hanno subito la foratura delle gomme.