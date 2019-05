Emergenza in via Drei: piattaforma per traslochi si piega e rischia di colpire le case

Una piattaforma utilizzata per i traslochi pericolante ha fatto scattare l'allarme, poco dopo le 10 di stamattina, venerdì 17 maggio in via Drei, nella zona di strada Argini a Parma. Sul posto si sono recate diverse squadre dei Vigili del Fuoco con le autoscale: gli operatori del 115 hanno messo in sicurezza l'area, dopo averla transennata. Proprio nei pressi dell'area in cui è avvenuto l'incidente, nel cortile di un capannone di un'azienda, ci sono diverse abitazioni: il rischio era che la lunga piattaforma, una scala telescopica utlizzata per i traslochi, potesse cadere al suolo e colpire le abitazioni o qualche passante.