Ennesima rissa in carcere: un detenuto prende a schiaffi una guardia carceraria

Nella mattinata dell' 11 novembre, presso il Padiglione Alta Sicurezza degli Istituti Penitenziari di Parma è avvenuta l’ennesima aggressione da parte di un detenuto di origine Italiana. Sembrerebbe che il detenuto per futili motivi, mentre usciva dalla propria camera di pernottamento, avrebbe aggredito l’Agente del reparto dandogli uno schiaffo in viso. E' intervenuto anche l’Ispettore responsabile del reparto aggredito anche lui. Solo grazie l’intervento di altro personale di Polizia è stato evitato il peggio. L’Agente e l’Ispettore hanno dovuto far ricorso alle cure mediche.

"Ormai è un bollettino di guerra! Un episodio gravissimo - si legge nel comunicato dell'Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria - che si aggiunge alle numerosissime aggressioni subite dal personale di Polizia Penitenziaria negli ultimi mesi. Si ripropongono le problematiche segnalate dalla scrivente sigla sindacale in materia di gestione di talune tipologie di detenuti, sui mancati trasferimenti dei detenuti facinorosi che si sono resi responsabili di aggressioni ai danni della Polizia Penitenziaria, e desta grande preoccupazione l’inerzia dell’Amministrazione Centrale (DAP) che soltanto con dichiarazioni sommarie vorrebbe affrontare l’annosa questione delle aggressioni e degli eventi critici nelle carceri Italiane ai danni della Polizia Penitenziaria. Ma ormai sono conosciute le priorità delle Autorità Politiche, tutte, tranne la Polizia Penitenziaria, che nella sua quotidiana e silenziosa battaglia è costretta a svolgere, con una cronica carenza di uomini e mezzi, i propri compiti istituzionali".