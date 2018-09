Colorno: incendiato il cassonetto dei vestiti usati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Ancora una volta i parchi di Colorno sono oggetto di vandalismo e degrado. Un ennesima ferita al cuore di un paese che vorrebbe essere migliore. Nei pressi del parco di Via San Rocco, proprio vicino al veterinario, è stato incendiato il cassonetto dedicato al deposito di indumenti usati per i più sfortunati. Il contenitore giallo mostra la sua scocca annerita e piegata. All’interno abbiamo potuto notare il cestello dei vestiti, ricolmo di rifiuti di ogni genere. Lo stesso è stato recintato da un nastro segnaletico come a voler giustamente segnalare un ennesimo crimine verso il nostro paese. Proprio di fianco ai giochi per i bambini invece, si è scorta una bicicletta abbandonata nel prato, completamente deturpata, con le ruote piegate, e i suoi raggi appuntiti pericolosamente liberi di graffiare e nuocere ad un bambino. L’ennesimo sfregio per Colorno, che inizia davvero a non poterne più di questi ingiustificabili atti di vandalismo e delinquenza. Non finiremo mai di ricordare, che occorre trovare delle soluzioni deterrenti per questi episodi che non si fermano. Il gruppo AMO COLORNO

