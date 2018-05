Entra in auto e trova uno sconosciuto che dorme sul sedile

E' tornata alla sua auto, che aveva parcheggiato il 1° maggio in via Bertoli e, poco dopo essere entrata, si è accorta che sul sedile posteriore c'era una persona che dormiva. La conducente dell'auto, che aveva preso il treno per la classica gita fuori porta, ha avuto la spiacevole sorpresa al suo ritorno: sui sedili posteriori c'era un ragazzo che si era coperto con un panno e stava dormendo: probabilmente un senzatetto che non aveva trovato di meglio per trascorrere la notte. Erano le 23 circa quando la donna è tornata a riprendere l'auto: dopo aver visto il giovane ed avergli chiesto di scendere ha chiamato la polizia, che è giunta sul posto. I poliziotti hanno invitato il giovane a scendere e lo hanno identificato: secondo il racconto del ragazzo la portiera era aperta.