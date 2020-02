Entra nel locale dove c'è l'ex compagna ma ha il divieto di avvicinamento: denunciato 65enne

Lo ha visto all'interno del locale in cui stava trascorrendo alcune ore con alcuni amici ed ha chiamato i poliziotti, che sono intervenuti in pochi istanti, lo hanno identificato e denunciato a piede libero per violazione della misura del divieto di avvicinamento, un nuovo reato introdotto dal Codice Rosso, che ha apportato alcune modifiche al codice penale, a tutela delle vittima di violenza domestica e di genere.

Un italiano di circa 65 anni, infatti, si è recato nello stesso locale di una donna, rispetto alla quale aveva il divieto di avvicinamento. E' successo nella serata di domenica 2 febbraio: in quel momento l'uomo non stava mettendo in pratica azioni persecutori nei confronti dell'ex compagna ma ha violato la misura cautelare. Circa un anno fa era già stato arrestato , in flagrana di reato, per stalking dai poliziotti delle Volanti della Questura di Parma.