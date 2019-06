Entra nell'Hotel Du Parc per derubare i lavoratori: 24enne bloccato ed arrestato

Si è introdotto all'interno degli spogliatoio dei dipendenti dell'Hotel Du Parc di viale Piacenza ed ha tentato di rubare alcuni oggetti personali dei lavoratori, ha rovistato nella borsa di una donna impossessandosi di alcune banconote. Un giovane albanese di 24 anni è stato arrestato nel tardo pomeriggio di ieri, verso le ore 19, dai poliziotti delle Volanti della Questura di Parma per tentato furto aggravato. Il giovane ladro è riuscito a intrufolarsi all'interno delle stanze riservate al personale dell'albergo, dove erano custoditi gli effetti personali degli addetti. Dopo essere entrato è riuscito a prendere una banconota da 20 euro dalla borsa di una lavoratrice. Poi ha cambiato stanza ed ha rovistato dentro un'altra borsetta: la proprietaria l'ha visto e si è messa ad urlare, attirando l'attenzione dei colleghi. In pochi istanti i poliziotti, che sono stati chiamati dai lavoratori, sono arrivati sul posto e sono riusciti a bloccare il giovane, che stava tentando di allontanarsi dopo aver restituito i 20 euro. Per lui sono scattate le manette per tentato furto aggravato e per la detenzione di una banconota falsa da 100 euro.