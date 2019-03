Entra ubriaca al bar e schiaffeggia la vicina di casa

Domenica pomeriggio movimentato in via Picasso. All'interno di un bar una donna, che vive in zona, ha molestato alcuni clienti con insulti, grida e un comportamento sopra le righe. La donna sarebbe arrivata all'interno dell'esercizio commerciale già ubriaca e se la sarebbe presa in particolare con una vicina di casa, che ha preso a schiaffi. Il gestore del bar a quel punto ha chiamato i poliziotti delle Volanti che sono arrivati sul posto e hanno cercato di calmare la donna, che è stata poi accompagnata in ospedale dagli operatori del 118.