Entrano ubriachi in pizzeria, spintonano i clienti e minacciano di morte i carabinieri: due arresti

Sono entrati all'interno di una nota pizzeria del centro storico di Parma, nella zona tra via Mazzini e via Repubblica, come clienti ma ne sono usciti con le manette ai polsi. Erano le 20.30 circa di domenica sera quando i due 35enni di origine moldava, residenti a Parma e regolari sul territorio italiano, sono entrati all'interno della pizzeria visibilmente ubriachi. Avevano alzato troppo il gomito già prima di arrivare nel locale. Da subito i due hanmo avuto un atteggiamento molesto sia nei confronti degli altri clienti che nei confronti dei proprietari della pizzeria: pretendevano di essere serviti per primi nonostante fossero arrivati dopo. In un primo momento le persone presenti hanno cercato di far ragionare i due uomini che però solo diventati ancora più molesti, arrivando ad insultare e a spintonare gli altri clienti. I gestori hanno chiamato i carabinieri che, giunti sul posto, sono stati insultati e minacciati di morte dai due 35enni. Oltre alle minacce hanno anche tentato di aggredirli fisicamente ma i militari sono riusciti, con non poche difficoltà, a bloccarli ed arrestarli con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I due si sono anche rifiutati di dare i documenti: per questo motivo è scattata anche una denuncia per rifiuto delle generalità.