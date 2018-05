Era ai domiciliari ma spacciava in via Buffolara, 40enne trovato con 100 grammi di hashis: arrestato

Lo hanno sorpreso in via Buffolara, in flagranza di reato, mentre era in procinto di spacciare ai clienti in strada: in tasca aveva 103 grammi di hashis. Un 40enne è stato arrestato dai carabinieri di Parma che lo hanno intercettato e sorpreso con la droga in tasca: per lui l'accusa è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Non è la prima volta che il 40enne finisce nei guai per spaccio di droga: attualmente si trovava agli arresti domiciliari proprio per una condanna per spaccio: in ottobre infatti era stato arrestato poichè trovato in possesso di più di 200 grammi di hashish. Al momento dell'arresto il 40enne si trovava ai domiciliari, ma aveva ottenuto un permesso di uscita per esigenze di vita dal Giudice. Ora si trova nelle camere di sicurezza della Caerma in attesa del processo per direttissima.