Ergastolano in semilibertà evade dal carcere di via Burla

Un detenuto 50enne ergastolano non ha fatto ritorno nel penitenziario di via Burla a Parma dopo la consueta uscita per il lavoro, consentita in quanto si trovava in regime di semilibertà. Il grave episodio è avvenuto ieri, mercoledì 18 dicembre: il detenuto è evaso dal carcere, approfittando della possibilità data dal lavoro all'esterno. Ora le ricerche sono in corsa in tutta Italia. L'uomo, condannato per una serie di reati tra i quali anche l'omicidio, è italiano, di origine romagnola.