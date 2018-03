Erogazione gratuita di farmaci di fascia C: tutte le informazioni

Anche per l’anno 2018 la Regione Emilia-Romagna ha prorogato la misura dell’Erogazione gratuita dei farmaci di fascia C (farmaci a carico del cittadino, non concessi dal Servizio Sanitario Nazionale poiché non considerati “essenziali” o “salvavita”) indicati nei Prontuari delle Aziende Sanitarie. Tale misura anticrisi, adottata dall’anno 2009, è indirizzata ai nuclei o a persone singole che si trovano in una situazione di disagio economico-sociale in possesso dei seguenti requisiti: residenza c/nel Comune di Parma; se stranieri, in possesso del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare permanenza in Italia; ISEE ordinario pari o inferiore a 7.500,00 euro. Il Comune di Parma si è fatto carico di inviare l’attestato ai cittadine ed alle cittadine aventi diritto direttamente a domicilio al fine di agevolare la distribuzione anche alle persone in difficoltà. Per poterlo utilizzare occorre che la prescrizione del farmaco sia effettuata dai medici di famiglia o convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale. Mentre per il ritiro bisognerà recarsi presso il Padiglione n.10 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma in Via Gramsci, 14 (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17.00 e al sabato dalle 8,30 alle 12.30) presentando la ricetta bianca, compilata dal medico di famiglia, e l’attestato rilasciato dai Servizi Sociali del Comune.

Infine, le persone aventi i requisiti di cui sopra che non hanno ricevuto l’attestato c/o la propria residenza possono farne richiesta presso le sedi dei Poli Territoriali.



- Polo San Leonardo (zone: Parma Centro-San Leonardo-Cortile S.Martino) Via Verona, 36/a- Tel. 0521/218589

- Polo Pablo (zone: Pablo - Golese - San Pancrazio – Oltretorrente )- Via Marchesi n. 37- Tel. 0521/218279

-Polo Lubiana (zone: Lubiana-San Lazzaro-Cittadella) - Piazzale della Pace n.1- Tel. 0521/931610

- Polo Montanara (zone: Montanara – Vigatto – Molinetto )- Via Carmignani,9/A.- Tel. 0521/218358

(Orari apertura al pubblico: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì 9.00 - 12.00 / Giovedì 8.15 -13.00 e 13.30 - 17.30)

Nel 2018 gli attestati spediti dal comune di Parma presso la residenza delle persone o dei nuclei beneficiari, sono stati 2.613.