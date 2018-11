Borgo delle Colonne, nella casa dell'eroina servizi all inclusive per i clienti: arrestato 49enne

Oltre a spacciare eroina si prendeva cura dei suoi clienti in ogni aspetto, metteva addirittura a disposizione le stanze della propria abitazione di Borgo delle Colonne per permettere ai consumatori di bucarsi o di fumare, in tutta tranquillità. Un 49enne italiano è finito in carcere con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti: i carabinieri di Parma hanno eseguito ieri sera l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura di Parma. In oltre un anno e mezzo di indagini, iniziate dalle segnalazioni di alcuni residenti della zona, i militari hanno verificato la cessione di oltre 3 mila dosi di eroina, per un guadagno illecito di circa 70 mila euro.

Gli abitanti avevano infatti segnalato ai carabinieri la presenza di numerosi tossici che, secondo alcuni, entravano all'interno di una specifica abitazione per bucarsi e consumare droga. I carabinieri hanno verificato proprio questa circostanza: i clienti, oltre a comprare dal pusher l'eroina, avevano anche la possibilità di fermarsi all'interno della casa per consumarla da soli o insieme ad altri. In diversi casi poi il pusher, un ex tossicodipendente con alle spalle alcuni precedenti per spaccio e rapina, forniva anche le siringhe. Il 49enne si trova nel carcere di via Burla: i clienti, giovani tossicodipendenti dai 20 ai 30 anni, sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori.