Spaccio di eroina nella sala slot frequentata da minorenni: il Questore la fa chiudere 

Spaccio all'interno di una sala slot in via Bocchi: il Questore di Parma ha decretato la chiusura dell'attività con la sospensione della licenza, anche considerando il fatto che, all'interno del locale, oltre alle slot machine, erano presenti anche altre tipologie di giochi, utilizzabili anche da minorenni.

Dopo un'operazione dei carabinieri di Parma Oltretorrente, che aveva portato alla denuncia di un cliente e del proprietario della sala slot per spaccio di sostanze stupefacenti, con provvedimento adottato ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, il Questore ha sospeso la licenza della sala Royal Slot Cafè di via Bocchi per un periodo di quindici giorni. All'interno della sala slot erano stati trovate varie tipologie di sostanze stupefacenti, tra cui anche l'eroina, oltre ad attrezzi utilizzati per il taglio della droga. Il provvedimento è stato notificato ed eseguito da personale della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura.