Esasperati dai furti speronano la Golf grigia dei ladri

I cittadini, esasperati si organizzano per tenere sotto controllo le auto sospette per poi avvertire le forze dell'ordine. Certi furti però sono talmente odiosi da provocare anche inseguimenti, soprattutto in montagna, dei cittadini ai danni dei ladri. Sarebbe questa la dinamica di quanto successo nella serata del 6 gennaio nella zona di Bardi, in particolare in località Moie. La Golf grigia, poi sequestrata dai carabinieri, infatti sarebbe stata speronata da alcuni cacciatori che stavano viaggiando a bordo di una Jeep. La stessa auto, poco prima, era stata vista nel piacentino, a Vernasca e anche lì alcuni cittadini l'avrebbero inseguita.