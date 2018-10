Escavatore rompe una tubatura, fuga di gas in San Leonardo: palazzina evacuata

Paura nel pomeriggio di ieri, 4 ottobre, per gli abitanti del quartiere San Leonardo: per ore hanno assistito con ansia alle operazioni di messa in sicurezza dell'area, dopo la fuga di gas metano che si è verificata in seguito alla rottura di una tubatura, che rifornisce l'intero quartiere. La rottura è avvenuta in seguito ad un colpo dato da un escavatore, al lavoro nell'area ex Tarasconi. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati, oltre agli agenti della Municipale, anche alcune squadre dei Vigili del Fuoco che si sono precipitate sul posto per chiudere alcune strade. Gli abitanti di una palazzina sono stati evacuati per questioni di sicurezza mentre i tecnici Ireti sono riusciti a gestire il guasto. La riparazione è durata alcune ore mentre la circolazione stradale ne ha risentito pesantemente, anche per via della chiusura della strada da via Mazzacavallo e via Matilde Serao.