Esce da una sala slot e spaccia cocaina ad un 60enne in sedia a rotelle: denunciato 30enne nigeriano

E' uscito dalla sala slot in cui lavora in via Bocchi con una dose di cocaina, si è guardato intorno per controllare che non ci fosse nessuno e poi ha ceduto la sostanza stupefacente ad un 60enne parmigiano in sedia a rotelle, in cambio di 20 euro. Dopodichè è tornato sul posto di lavoro: all'interno aveva anche sei dosi di eroina. Un cittadino nigeriano di 30 anni è stato fermato e denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti da un carabiniere in borghese che si trovava proprio in via Bocchi, nel momento in cui il dipendente è uscito dalla sala slot. Il militare, che ha identificato l'uomo e lo ha denunciato, lo ha poi seguito all'interno della sala slot. All'interno del bagno c'erano sei dosi di eroina. Oltre al nigeriano è stato denunciato anche il titolare del locale, un 40enne cinese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 60enne parmigiano è stato segnalato in Prefettura come consumatore di droga.