Esce dal Bricoman con 270 euro di materiale elettrico e dà una testata all'addetto alla sicurezza: arrestato 46enne

E' entrato al Bricoman di via Bertolucci con l'intento di portarsi a casa tutto il materiale necessario per rifare l'impianto elettrico. Il particolare, che non è sfuggito agli addetti alla sicurezza, è che quello che sembrava un normale cliente in realtà era un ladro, che voleva fare spesa gratis ed uscire senza pagare. L'uomo, un 46enne residente a Bologna le cui iniziali sono N,V,A. si è presentato sabato intorno al mezzogiorno all'interno del negozio in quartiere San Leonardo. Dopo aver prelevato numerosi oggetti, dalla prese da muro ai relè, dalle prese ai cavi, ha messo tutto in un giubbotto da carpentiere e si è diretto verso l'uscita senza acquisti. La speranza dell'uomo è che nessuno si accorgesse del voluminoso giubbotto che indossava: un addetto alla sicurezza lo ha fermato e gli ha chiesto conto di quanto stava portando fuori dal negozio senza pagare, In tutta risposta il 46enne ha dato una testata al giovane della security ed è scappato nei campi del quartiere. Ne è nato un inseguimento che si è concluso circa 500 metri più ijn là, nei pressi di un autolavaggio della zona. Per lui sono scattate le manette per rapina: si trova nelle camere di sicurezza della Casema in attesa del processo per direttissima: ha alcuni precedenti per reatri contro il patrimonio. Il valore della merce rubata ammonta a 270 euro.