Esce dal carcere e viene accompagnato al Cie di Torino

Un cittadino straniero, la cui nazionalità non è ancora stata accertata, è stato trasfertito al Centro di Permanenza di Torino Brunelleschi dopo la sua uscita dal carcere dove ha scontato una condanna per un furto avvenuto nel 2017. Il personale dell'Ufficio Immigrazione della Questura quindi ha provveduto ad accopagnare il giovane, che ha 32 anni, a Torino dove verrà accertata la sua nazionalità. L'Ambasciata algerina non ha riconosciuto la nazionalità del ragazzo: per questo motivo non è stato possibile mettere in atto un allontanamento coatto alla frontiera.