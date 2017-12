Esce dal Coin con 1.000 euro di vestiti rubati: 33enne fermato e denunciato

Aveva rubato in tutto capi di abbigliamento per un valore di quasi mille euro ma è stato bloccato all'uscita dagli addetti alla vigilanza che lo avevano osservato attentamente mentre si provava i vestiti e quando è uscito dal camerino. Un giovane 33enne è stato fermato e denunciato dai carabinieri per furto: erano da poco passate le 15.30 quando il ragazzo, dopo essere entrato all'interno del Coin di via Mazzini, ha preso alcuni vestiti - due giubbotti, una felpa e un paio di pantaloni. All'uscita dal camerino però aveva solo un giubbotto. Gli altri due li aveva indossati, così come aveva indossato i pantaloni. I militari lo hanno identificato e denuciato: aveva anche tolto le placchette antitaccheggio.