Esce dal Famila senza pagare una parte della spesa: 39enne denunciato per furto aggravato

E' entrato all'interno del supermercato Famila di Salsomaggiore Terme, ha fatto spesa come un normale cliente ma poi, una volta giunto alla cassa, ha deciso di provare a pagare solo una parte di quello che aveva comprato. Gli addetti alla sicurezza, che si sono insospettiti per l'atteggiamento del 39enne italiano, residente a Salso, hanno chiamato i carabinieri. Il controllo nei suoi confronti ha permesso di verificare che alcuni generi alimentari non erano stati consegnati alla cassiera. I militari hanno denunciato l'uomo per furto aggravato.