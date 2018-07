Esce di casa per andare a ballare: i ladri mettono a soqquadro l'appartamento

E' uscito di casa per partecipare ad un corso di ballo e quando è tornato ha trovato l'appartamento messo a soqquadro. Alcuni malviventi, infatti, approfittando dell'assenza dell'uomo, un 48enne che vive in un'abitazione a Bogolese di Sorbolo, si sono introdotti in casa dopo aver forzato la porta finestra e hanno buttato tutto all'aria, alla ricerca di gioielli e soldi. Al rientro l'uomo si è accorto subito che qualcuno era entrato ed aveva rovistato in tutte le stanze: i ladri sarebbero scappati prima di riuscire a compiere il furto. Non hanno trovato nulla di prezioso o, probabilmente, sono stati allertati dal ritorno a casa di qualche vicini. I carabinieri di Parma, che si sono portati sul posto per un sopralluogo, indagano.