Escono dal cantiere con gli attrezzi rubati: i carabinieri li aspettano per arrestarli

Sono usciti dal cantiere all'interno del quale avevano appena rubato diversi strumenti per l'edilizia ed hanno trovato i carabinieri ad attenderli. Per i due ladri, un 48enne e un 39enne, sono scattate le manette per furto. Il tentato colpo è avvenuto nella notte tra il 31 maggio ed il 1° giugno in via D'Antona, vicino al centro commerciale Eurosia: i due ladri, dopo aver divelto la recinzione sono entrati all'interno del cantiere. In quel momento però un cittadino ha visto il furgone sospetto ed ha chiamato i carabinieri, che sono giunti in breve tempo sul posto. Hanno trovato il furgone ed hanno atteso qualche minuto. Ad un certo punto i due ladri sono usciti ed hanno trovato i militari: bloccati ed arrestati avevano preso un borsone, pieno di attrezzi per l'edilizia. Nella giornata di domani verranno processati per direttissima.