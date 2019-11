Escono dall'Esselunga senza pagare 450 euro di spesa: denunciati due parmigiani

Due parmigiani di 33 e 28 anni sono stati fermati dai poliziotti e denunciati per furto mentre uscivano dall'Esselunga con quasi 450 euro di prodotti - tra cibo e prodotti tecnologici - non pagati. I due giovani, che sono stati osservati e seguiti dal personale del supermercato addetto alla sicurezza, infatti hanno pagato solo 15 euro: il resto della merce non l'hanno pagata. Quando si sono diretti però verso l'uscita sono stati bloccati: sul posto sono arrivati i poliziotti delle Volanti che hanno identificato i due ladri ed hanno riconsegnato la merce ai legittimi proprietari.