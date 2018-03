Escrementi davanti alla chiesa di Langhirano

E' il secondo atto, dopo il furto delle offerte per le candele, che fa infuriare i langhiranesi e che coinvolge la Chiesa del paese. Qualcuno ha pensato bene di fare i propri bisogni tra le due porte d'ingresso e di lasciare gli escrementi in bella vista: una signora che, la mattina di martedì, è andata verso la chiesa per accendere le candele si è accorta di tutto ed ha chiesto aiuto. La zona è stata pulita i disinfettata: resta da capire il senso di un gesto di questo genere che ha provocato rabbia ed indignazione tra i cittadini.