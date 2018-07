Escursionista 27enne si perde nei boschi: i poliziotti lo aiutano a ritrovare la strada

Era partito in treno da Parma per effettuare un'escursione in solitaria sulle colline bolognesi. Un giovane 27enne della nostra città ha vissuto una brutta esperienza nella giornata di ieri, sabato 7 luglio. Il giovane si è incamminato seguendo alcuni sentieri ad un certo punto si è ritrovato, solo, in mezzo al bosco con l'oscurità, senza sapere esattamente dove si trovasse e con la paura di incontrare animali salvatici. A quel punto ha chiamato il padre, che ha avvertito subito i poliziotti delle Volanti. Gli agenti si sono messi in contatto con il giovane e lo hanno seguito, cercando di indicargli la strada giusta. Come prima cosa hanno verificato dove si trovasse, anche se le indicazioni dell'escursionista erano vaghe. Sono stati allertati anche i carabinieri di Casalecchio di Reno e quelli di Bologna che sono riusciti a recuperare il giovane e a metterlo in salvo.