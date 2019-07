Esplodono due bombole di gas: baita distrutta dalle fiamme a Bedonia

Un vasto incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 4 luglio, vicino a Bedonia, nei pressi di una baita. Secondo le prime informazioni sarebbe stato lo scoppio di due bombole di gas a provocare il rogo. Le fiamme avrebbe avvolto completamente l'edificio, provocando il danneggiamento di gran parte della struttura. Sul posto sono arrivate tre squadre dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato per spegnere l'incendio. Sono in corso approfondimenti per capire le cause dello scoppio delle due bombole, che erano depositate all'interno dell'abitazione.