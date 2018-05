Espulso nel 2017 torna in Italia senza autorizzazione, fermato in viale Fratti: 44enne in manette

Era stato espulso, per l'ultima volta, nel 2017 quando era stato riaccompagnato all'aeroporto di Orio al Serio ed imbarcato su un volo per la Moldavia. Un 44enne è stato arrestato dai poliziotti del Reparto Prevenzione Crimini di Reggio Emilia che stavano effettuando alcuni controlli sul territorio: l'uomo è stato sorpreso in viale Fratti mentre si trovava con alcuni amici a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Accompagnato in Questura perchè risultava a suo nome una notifica: i controlli hanno permesso di stabilire che l'uomo aveva diversi precedenti penali e che aveva fornito, in varie occasioni, pià alias per coprire la sua vera identità. Dopo aver scontato una pena per una serie di reati contro il patrimonio era stato espulso a livello amministrativo dal territorio italiano nel 2014 da Parma e nel 2015 da Roma: l'ultima espulsione, con accompagnamento coatto, era avvenuta nel 2017. Il 44enne è stato arrestato per reingresso sul territorio nazionale senza autorizzazione del Ministero dell'Interno.