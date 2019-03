Estorceva denaro agli imprenditori in difficoltà: arrestato usuraio 65enne

I finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Parma hanno arrestato nei giorni scorsi un uomo di 65 anni per i reati di usura ed estorsione perpetrati nei confronti di imprenditori che versavano in gravi difficoltà economiche. Le indagini, disposte e coordinate dalla Procura della Repubblica di Parma, hanno consentito di cogliere l'usuraio in flagranza di reato.

Ulteriori e approfonditi dettagli dell’operazione saranno illustrati dal Procuratore della Repubblica di Parma, dott. Alfonso D’Avino, nel corso di un’apposita conferenza stampa indetta alle ore 11.00 presso la Procura della Repubblica.