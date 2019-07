Estrae una pistola 'clandestina' durante la lite con la figlia: arrestato 85enne

Ha estratto una pistola senza matricola durante una lite scoppiata con la figlia, all'interno della sua abitazione di Corcagnano. L'episodio è avvenuto, ieri lunedì 29 luglio, nel pomeriggio. Un vicino, allarmato dalle urla che provenivano dall'appartamento dell'anziano, si è affacciato alla finestra ed ha visto la sagoma di una pistola. Ha subito composto il 112 per chiamare i carabinieri. I militari sono giunti sul posto in pochi attimi ed hanno scoperto che l'uomo aveva in casa, all'interno di un cassetto una pistola Beretta calibro 7.65 senza matricola e mai denunciata. È stato lo stesso 85enne a consegnarla ai militari. Oltre all'arma aveva anche una pistola da soft air, sempre nello stesso cassetto. Secondo le prime informazioni l'utente avrebbe estratto la pistola durante la lite con la figlia ed avrebbe poi manifestato l'intento di usarla contro sé stesso per togliersi la vita. L'intervento del vicino di casa, che ha subito chiamato i carabinieri, è stato fondamentale per evitare una possibile tragedia. La pistola infatti aveva sei colpi nel caricatore.