Il 79enne Ettore Tarasconi scompare nella notte da Neviano degli Arduini

Ettore Tarasconi, un anziano di 79 anni residente nella frazione di Case Bodini di Mozzano nel Comune di Neviano degli Arduini è scomparso nella notte tra il 2 ed il 3 maggio dalla sua abitazione. L'uomo soffre di perdita di memoria. I famigliari di Ettore hanno diffuso la sua foto per lanciare un appello per il suo ritrovamento: Tarasconi non è tornato a casa e per le persone a lui più care sono momenti di attesa e di angoscia. La scomparsa è stata denunciata ai carabinieri di Neviano degli Arduini: i militari stanno effettuando le ricerche della persona scomparsa in queste ore. Al loro fianco anche la Proteazione Civile, le Unità Cinofile, il Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco ed alcuni cittadini.

L'appello sui social