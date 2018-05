Ettore Tarasconi non si trova: 40 persone impegnate nelle ricerche

Continuano le ricerche di Ettore Tarasconi, l'anziano 79enne scomparso nella tarda serata di ieri dalla sua abitazione di Mozzano, nel Comune di Neviano degli Arduini. La moglie ha lanciato l'allarme la mattina del 3 maggio alle 8.30: l'uomo ha problemi di salute e di memoria.

L'uomo, con problemi di salute, si è allontanato dalla sua abitazione nella tarda serata di ieri. 2 maggio. L'allarme è scattato questa mattina 3 maggio alle 8.30, quando la moglie si è accorta dell'assenza del marito. Le ricerche dell'anziano sono iniziate in mattinata, non appena i soccorritori sono arrivati sul posto, e proseguiranno fino a questa sera, finché le condizioni di visibilità lo permetteranno. Per il Soccorso Alpino Emilia Romagna sono impegnate 25 persone, tra cui unità cinofile, coordinatori di ricerca e tecnici delle diverse stazioni. Il campo base è stato allestito nel campo sportivo della frazione di Mozzano. Sul posto sono impegnati nelle ricerche anche Protezione Civile e Vigili del Fuoco entrambi con unità cinofile, carabinieri e Croce Rossa. Sul posto anche il sindaco del Comune. E' intervenuto anche l'elicottero del 115 che ha sorvolato la zona, purtroppo con esito negativo. Le ricerche sono complicate da condizioni meteo non ottimali (nebbia e pioggia). Le ricerche riprenderanno domattina al'alba.

L'appello sui social

Stiamo cercando Ettore. Chiunque lo vedesse contatti immediatamente i carabinieri al 112 o il Sindaco al 3299640668. È stato visto l'ultima volta ieri sera a Case Bodini di Mozzano. Sono sul posto 40 uomini tra Protezione Civile, Soccorso Alpino, Unità Cinofile, Vvff, carabinieri e cittadini. Chiunque avesse notizie non esiti a riferirle.

